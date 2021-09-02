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В Самаре зарезали подозреваемого в педофилии. Под подозрением — отец одной из жертв

Подозреваемого в педофилии зарезали в Самаре

Под Самарой обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемого в педофилии. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователи пишут, что тело нашли в лесу возле поселка Винтай Красноглинского района Самары. По предварительной информации, смерть наступила в результате ножевого ранения. Против убитого были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следователей, погибший в 2016–2021 годах совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на тот момент было 6 и 8 лет. При этом он все снимал на телефон.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что следователи сейчас изучают несколько версий. «Есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек. По другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом», — заявил собеседник агентства.

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Комментарии (20)

Чёрт Опасный
Хорошая новость
кто-то страшный
Здоровья покойному!
ассасин
да уж! как так можно было напоротся на нож?? не понимаю!?? видно играл с ножом!
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