Петербуржцы не могут вернуться с турецких курортов. Коронавирус на этот раз ни при чём

О сбое в расписании авиакомпании «Фонтанке» 2 сентября сообщили читатели. Рейс из Даламана ждали в Пулково около полуночи, вылет с курорта, судя по табло «Северного ветра», отложен на 15 часов.



«С пассажирами никто не общается, проблему не решают», — рассказывают туристы.



В петербургском аэропорту коротают время пассажиры с билетами в Анталью. На турецкий берег их должен доставить аэробус той же авиакомпании, однако вовремя это сделать не смогли. Вылет рейса с восьми часов утра сдвинули на 15:00.

