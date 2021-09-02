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Петербуржцы не могут вернуться с турецких курортов. Коронавирус на этот раз ни при чём

Задержаны петербургские рейсы авиакомпании «Северный ветер» в Турцию

Отпуск в турецком Даламане закончился для клиентов авиакомпании «Северный ветер» ночёвкой на чемоданах. Возвращение в Петербург запаздывает, а те, кто только собирается к морю, начали бдение в Пулково.

О сбое в расписании авиакомпании «Фонтанке» 2 сентября сообщили читатели. Рейс из Даламана ждали в Пулково около полуночи, вылет с курорта, судя по табло «Северного ветра», отложен на 15 часов.

«С пассажирами никто не общается, проблему не решают», — рассказывают туристы.

В петербургском аэропорту коротают время пассажиры с билетами в Анталью. На турецкий берег их должен доставить аэробус той же авиакомпании, однако вовремя это сделать не смогли. Вылет рейса с восьми часов утра сдвинули на 15:00.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
самый модный тур - это семейный отдых в аэропорте на чемоданах
горячий чай и наше радушие (с) ............ уже за счастье
alexpv
А я вот в пробке утром простоял 40 минут вместо 5 минут еще позавчера. И налог за дороги платил и никакой представитель Автодора ко мне не вышел и горячим питанием не накормил)))
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