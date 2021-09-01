Директор по маркетингу «Тануки» и его семья начали получать угрозы в соцсетях от поклонников «Мужского государства»

Директору по маркетингу ресторанов московской сети «Тануки» Станиславу Колоскову угрожают в социальных сетях за рекламу с использованием темнокожих моделей. По его словам, пишут не только ему, но и родным.



Как сообщило интернет-издание Baza в своем Telegram-канале 1 сентября, действия недоброжелателей становятся все более недопустимыми.



«Вчера начались личные угрозы от соратников-школьников господина Позднякова. Они уже переключились на мою семью! Это уже переходит все допустимые границы, поэтому с сегодняшнего дня буду действовать ещё более решительно», — сказал Колосков.

