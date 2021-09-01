Директор по маркетингу «Тануки» и его семья начали получать угрозы в соцсетях от поклонников «Мужского государства»

Директору по маркетингу ресторанов московской сети «Тануки» Станиславу Колоскову угрожают в социальных сетях за рекламу с использованием темнокожих моделей. По его словам, пишут не только ему, но и родным.
Как сообщило интернет-издание Baza в своем Telegram-канале 1 сентября, действия недоброжелателей становятся все более недопустимыми.
«Вчера начались личные угрозы от соратников-школьников господина Позднякова. Они уже переключились на мою семью! Это уже переходит все допустимые границы, поэтому с сегодняшнего дня буду действовать ещё более решительно», — сказал Колосков.
«Фонтанка» писала, что 30 августа в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех ресторанах «Тануки». До этого в соцсетях фирмы появилось несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими. Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков потребовал от фирмы «извинений перед русской нацией» за «навязывание чуждых ей ценностей». В компании заявили, что извиняться не собираются.
Позже, 31 августа, о ситуации высказался пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он сказал, что представители правоохранительных органов должны реагировать на действия МГ, если заметят, что оно нарушает закон.