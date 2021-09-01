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«Аэропорт глупости». Грузовик врезался в здание Пулково

Грузовик столкнулся со зданием аэропорта Пулково

В Петербурге грузовик врезался в здание аэропорта Пулково. Как сообщает 1 сентября пресс-служба городской транспортной прокуратуры, все произошло накануне ночью, пострадавших нет.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов по факту столкновения 31 августа 2021 года в 01:30 автомобиля с бортовым питанием с 6 ротондой централизованного пассажирского терминала Пулково», — рассказали в ведомстве.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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На место выезжал заместитель городского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры.

Петербуржцам ситуация может напомнить печально известный «мост глупости» на Софийской улице, под которым были смяты сотни грузовиков. Сейчас переправу ремонтируют, хотя этой весной одному из водителей удалось застрять там, даже несмотря на перекрытый проезд. Пока главный «мост глупости» закрыт, водители ищут ему замену, и одной из таких альтернатив стало Пулково.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Комментарии (3)

266222919
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарн.а за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
hal9000
Алексей Оптовкин??..а почему не Розничный...у нас к слову сказать с розницей очень все плохо..оптом да торговать конечно и проще и вкуснее...но розницу забыли совсем..обычному покупателю чтобы купить какую то вещь нужно пройти круги ада..так как все работают только с юриками..ну если ты такой крутой ну сделай ты хоть один нормальный магаз чтоб я мог придти и купить незнаю там плоскогубцы..или там лампочку..ну незнаю..
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