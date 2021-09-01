«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов по факту столкновения 31 августа 2021 года в 01:30 автомобиля с бортовым питанием с 6 ротондой централизованного пассажирского терминала Пулково», — рассказали в ведомстве.
На место выезжал заместитель городского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры.
Петербуржцам ситуация может напомнить печально известный «мост глупости» на Софийской улице, под которым были смяты сотни грузовиков. Сейчас переправу ремонтируют, хотя этой весной одному из водителей удалось застрять там, даже несмотря на перекрытый проезд. Пока главный «мост глупости» закрыт, водители ищут ему замену, и одной из таких альтернатив стало Пулково.