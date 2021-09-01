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Такси Uber сбило семиклассницу на Королёва. С «зебры» девочку отбросило в забор

Школьница пострадала под колесами такси на проспекте Королёва

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Серьезное ДТП с участием такси и пешехода произошло вечером 31 августа в Приморском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала школьница.

Как стало известно «Фонтанке», в 17:20 у дома 44, корпус 1, по проспекту Королёва 36-летний водитель автомобиля Skoda Octavia — такси Uber — сбил 13-летнюю девочку. Семиклассница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на какой сигнал светофора, пока не установлено.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» противоречат друг другу. «Девушка шла на зелёный, было при нас, мы шли навстречу им», — пишет Наташа. «На красный она шла, даже не шла, а бежала», — возражает Фатима.

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В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, в том числе шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По словам участницы «ДТП и ЧП» Анны, от удара девочка отлетела в забор. «Она шла по пешику... Как сбил, непонятно... В тот момент много машин очень ехало... Не разогнаться даже», — пишет она.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

killbeachtrash
Есть "ДжихадАвторемонт", а есть "ДжихадТаксисты"...В Лондоне посмотрите , что надо пройти что бы таксистом стать..Правда маленькой уточнение- это страна с другой государственной системой управления, судами, таксистами и т.д.
262370901
Еще одно подтверждение необходимости установки видеорегистратора.
Laska77
ну Фатима - главный свидетель, наверное прибежала после звонка сородича, у них на сборы меньше минуты .
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