Серьезное ДТП с участием такси и пешехода произошло вечером 31 августа в Приморском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала школьница.

Как стало известно «Фонтанке», в 17:20 у дома 44, корпус 1, по проспекту Королёва 36-летний водитель автомобиля Skoda Octavia — такси Uber — сбил 13-летнюю девочку. Семиклассница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на какой сигнал светофора, пока не установлено.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» противоречат друг другу. «Девушка шла на зелёный, было при нас, мы шли навстречу им», — пишет Наташа. «На красный она шла, даже не шла, а бежала», — возражает Фатима.