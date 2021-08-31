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Укладка второй нитки «Северного потока — 2» перешла в финальную стадию

Пуско-наладочные работы на трубопроводе «Северный поток — 2» завершаются на первой нитке для начала поставок, укладка второй перешла в финальную стадию. Об этом 31 августа сообщил топ-менеджер «Газпрома», пишет 31 августа ТАСС.

«Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации, — заявил представитель газового монополиста. — Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод «Северный поток — 2» запустить в эксплуатацию».

Напомним, еще в конце июля сообщалось, что газопровод завершен на 99%. Первую нитку завершили в июне 2021-го. Последний участок обещали сдать к 12 сентября.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

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Комментарии (18)

ASK777
Достали с этим потоком...Нам то какая польза от этих веток? Что народ получит? Очередной кукиш и нового миллиардера?
Igor_VS
На моей памяти завершали уже много раз. Бездарный проект. Убытков море.
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои коорд.инаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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