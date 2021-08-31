Укладка второй нитки «Северного потока — 2» перешла в финальную стадию

Пуско-наладочные работы на трубопроводе «Северный поток — 2» завершаются на первой нитке для начала поставок, укладка второй перешла в финальную стадию. Об этом 31 августа сообщил топ-менеджер «Газпрома», пишет 31 августа ТАСС.



«Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации, — заявил представитель газового монополиста. — Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод «Северный поток — 2» запустить в эксплуатацию».

