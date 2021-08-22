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«Северный поток — 2» рассчитывают достроить к середине сентября

Последний участок трубопровода «Северный поток — 2» планируется сдать к 12 сентября. Судно «Фортуна» покинуло Данию и переместилось в Германию.

Как пишет РИА Новости, 22 августа трубоукладочное судно пересекло границу исключительной экономической зоны Дании. Теперь оно приступает к работам на территории Германии, где осталось построить последний отрезок протяженностью до 14 км. 12 сентября определяется из извещения мореплавателям Управления по водному сообщению и судоходству Германии, оно действительно до этой даты.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала, что Евросоюз может перестать покупать российский газ через 25 лет из-за перехода на экологичные виды топлива. Россию она попросила не использовать «Северный поток — 2» как оружие, а Зеленского убедила, что транзит газа через Украину продолжится.

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Комментарии (4)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарс/тва. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Piter Russo
Если Австрия, Чехия начнут закупать газ через Северный поток, а Болгария и Румыния через турецкий - то транзит через Украину, хорошо если процентов 20-25% будет от сегодняшнего.. И "реверсивный" газ для Украины взлетит в цене прилично.
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