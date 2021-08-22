«Северный поток — 2» рассчитывают достроить к середине сентября

Последний участок трубопровода «Северный поток — 2» планируется сдать к 12 сентября. Судно «Фортуна» покинуло Данию и переместилось в Германию.
Как пишет РИА Новости, 22 августа трубоукладочное судно пересекло границу исключительной экономической зоны Дании. Теперь оно приступает к работам на территории Германии, где осталось построить последний отрезок протяженностью до 14 км. 12 сентября определяется из извещения мореплавателям Управления по водному сообщению и судоходству Германии, оно действительно до этой даты.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала, что Евросоюз может перестать покупать российский газ через 25 лет из-за перехода на экологичные виды топлива. Россию она попросила не использовать «Северный поток — 2» как оружие, а Зеленского убедила, что транзит газа через Украину продолжится.