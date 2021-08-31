Эрмитаж продаст цифровых Леонардо, Ван Гога и Моне из своей коллекции

Названы работы, токены с которыми поступят в продажу: это «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Как уже сообщала «Фонтанка» , все токены создавались в двух экземплярах: один будет храниться в Эрмитаже, второй уйдет на торгах. В музее подчеркивают, что все цифровые копии были подписаны лично директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Государственный Эрмитаж 31 августа объявил о начале продажи NFT токенов из первой в своей истории цифровой коллекции произведений, созданной самим музеем на основе петербургского собрания. Старт аукциона назначен на 15:00, он будет продолжаться до этого же часа 7 сентября на маркетплейсе Binance NFT.

Стартовая цена каждого токена — $ 10 000 BUSD, вырученные средства будут направлены в Государственный Эрмитаж.



«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском, — напомнил о своей позиции директор Эрмитажа. — Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к Великому музею».



В августе Эрмитаж заявил об обращении в суд: лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн без разрешения использовал снимки, сделанные в интерьерах Эрмитажа, для создания NFT-искусства на продажу. Этим он нарушил условия договора, согласно которому кадры не могли быть использованы в иных целях, чем для работы над клипом к песне «Любимый город».



В августе о росте популярности технологии NFT, ее сущности и перспективах «Фонтанке» рассказали эксперты.