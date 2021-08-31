Любители «тихой охоты» продолжают хвастаться своим уловом. Но признают, что былых рекордов с белыми им уже не поставить — благородные грибы отходят.



Об этом 30 августа пишут в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Так, во Всеволожском районе «белые окончательно сдали позиции», — пишет один из «тихих охотников». Впрочем, ему удалось похвастаться 55 красными.