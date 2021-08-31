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Белые сдают позиции. Грибники рассказали, как были «околпачены» под Петербургом

Петербургские грибники рассказали, что идет на смену белым, сдающим позиции

Любители «тихой охоты» продолжают хвастаться своим уловом. Но признают, что былых рекордов с белыми им уже не поставить — благородные грибы отходят.

Об этом 30 августа пишут в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Так, во Всеволожском районе «белые окончательно сдали позиции», — пишет один из «тихих охотников». Впрочем, ему удалось похвастаться 55 красными.

Другой грибник отправился в Кирилловское, чтобы удивить подругу красными, но в итоге они оказались «полностью «околпачены» — собрали целую корзину так называемых «колпаков». «Посоревноваться с ними могли только желто-бурые маслята, которых сейчас прямо толпы», — уточнил автор.

Впрочем, некоторым грибникам везет до сих пор. «Народу мало, грибов достаточно, даже после выходных!» — пишет один из таких «везунчиков». «2 корзины грибов (боровики, белые и моховички, красных всего несколько штук)», — хвастается она уловом.

Ранее грибники рассказали о своих заветных местах и показали полукилограммовый белый, найденный под Петербургом.

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Комментарии (3)

hal9000
У подосиновиков вкусные только ножки..с картошечкой если пожарить..но жарить должны только те кто умеет..а уметь мало кто умеет жарить картошечку точнее не только лишь все умеют а мало кто это может ...а белые лично мне вообще ненравятся свиду конечно красивые но незнаю
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