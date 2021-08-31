Любители «тихой охоты» продолжают хвастаться своим уловом. Но признают, что былых рекордов с белыми им уже не поставить — благородные грибы отходят.
Об этом 30 августа пишут в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Так, во Всеволожском районе «белые окончательно сдали позиции», — пишет один из «тихих охотников». Впрочем, ему удалось похвастаться 55 красными.
Другой грибник отправился в Кирилловское, чтобы удивить подругу красными, но в итоге они оказались «полностью «околпачены» — собрали целую корзину так называемых «колпаков». «Посоревноваться с ними могли только желто-бурые маслята, которых сейчас прямо толпы», — уточнил автор.
Впрочем, некоторым грибникам везет до сих пор. «Народу мало, грибов достаточно, даже после выходных!» — пишет один из таких «везунчиков». «2 корзины грибов (боровики, белые и моховички, красных всего несколько штук)», — хвастается она уловом.
Ранее грибники рассказали о своих заветных местах и показали полукилограммовый белый, найденный под Петербургом.