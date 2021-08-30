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Грибники рассказали о «заветных местах» под Петербургом и показали полукилограммовый белый

Любители «тихой охоты» продолжают хвастаться своими успехами в соцсетях. На этот раз удачливому грибнику удалось найти белый весом 576 граммов.

Фотография гиганта опубликована 30 августа в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Как уверяет автор снимка, белый «абсолютно чистый». Найти его удалось возле станции Гвардейское в Выборгском районе Ленобласти.

Рекорд в 500 белых пока повторить никому не удается, но под Приозерском набрали 70 благородных грибов.

Впрочем, интересуются «тихие охотники» не только белыми. В Вырице грибники добрались до «заветного груздячника». Фотографировали при этом в основном впечатляющие мухоморы, но уверяют, что грибов для солений более чем достаточно: «Солонуха пошла, в борах толстые горькухи, в смешанном лесу гладыши и грузди с рыжиками».

«Фонтанка» писала, что на выходных грибники хвастались целой ванной лисичек.

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