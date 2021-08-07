Любителям «тихой охоты» под Петербургом удалось поставить рекорд: насобирать за один раз 522 белых. Об этом утром 7 августа сообщают в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Как пишут авторы рекорда, они собирались идти за черникой, однако «один грибничок посоветовал до ёлок прогуляться». В итоге удалось насобирать 522 белых — и это при том, что у белки отбирать гриб, которая она начала есть, не стали.