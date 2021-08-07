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Грибники назвали лучший район Ленобласти для «тихой охоты». Поставлен рекорд более чем в полутысячу белых

Под Петербургом грибники нашли за один раз более 500 белых

Любителям «тихой охоты» под Петербургом удалось поставить рекорд: насобирать за один раз 522 белых. Об этом утром 7 августа сообщают в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Как пишут авторы рекорда, они собирались идти за черникой, однако «один грибничок посоветовал до ёлок прогуляться». В итоге удалось насобирать 522 белых — и это при том, что у белки отбирать гриб, которая она начала есть, не стали.

Как поделился с «Фонтанкой» администратор группы «ВКонтакте», 2021 год оказался не очень грибным, в основном в лесах почти пусто. Сообщения о рекордах приходят пока только из Тихвинского района Ленобласти.

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Комментарии (7)

Woodruff Shnibbll
Жадность фраера сгубит...
Godrab
Бездонное чрево! Ну, куда тебе столько?
kоt-obormot
Вот куда столько?
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