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В Ленобласти грибники собрали ванну лисичек, а на Елагином нашли микрогриб

Грибники показали фото с ванной лисичек, собранных в Лодейнопольском районе Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленобласти грибники похвастались впечатляющим «уловом» после похода в лес. На странице сообщества «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» 29 августа появилось фото с целой ванной лисичек, собранных накануне.

В комментариях пользователи выражают своё восхищение и отмечают, что «новый слой» лисичек начинается также в Ломоносове.

Тем временем в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове ещё один любитель «тихой охоты» обнаружил необычный гриб размером всего около 4 миллиметров. Малыш носит название Хлороцибория сине-зелëная и встречается достаточно редко.

Ранее «Фонтанка» писала, что в лесу под Тосно петербуржец нашел странный съедобный гриб размером с человеческую голову.

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Комментарии (14)

Skazochny
поэтому в нормальных странах есть ограничения на сбор определенное количество на человека в сутки
Antuan Rokanten
Невероятное количество. Ребята, кто-нибудь подскажите места.
shushu
Уважаемый модератор. У вас на форуме наверняка есть список бранных слов, с которыми сообщения не пропускаются. В этот список надо добавить последние 4 цифры карты "Татьяны". Ну и поддерживать актуальность по мене изменения сообщений.
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