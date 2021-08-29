В Лодейнопольском районе Ленобласти грибники похвастались впечатляющим «уловом» после похода в лес. На странице сообщества «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» 29 августа появилось фото с целой ванной лисичек, собранных накануне.
В комментариях пользователи выражают своё восхищение и отмечают, что «новый слой» лисичек начинается также в Ломоносове.
Тем временем в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове ещё один любитель «тихой охоты» обнаружил необычный гриб размером всего около 4 миллиметров. Малыш носит название Хлороцибория сине-зелëная и встречается достаточно редко.
Ранее «Фонтанка» писала, что в лесу под Тосно петербуржец нашел странный съедобный гриб размером с человеческую голову.