FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Сборная России обошла США в медальном зачёте в шестой день Паралимпиады в Токио

Российские паралимпийцы выиграли 9 медалей в Токио 30 августа

Сборная Паралимпийского комитета России выиграла четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на соревнованиях в Токио 30 августа.

Награды высшего достоинства завоевали легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Антон Прохоров в беге на 100 метров в своих категориях, Евгений Турсунов в прыжках в длину, пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 метров на спине.

Серебряными призёрами Паралимпиады-2020 в понедельник стали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе.

Бронзовые медали завоевали пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова на 200 и 100 метров вольным стилем соответственно, а также легкоатлет Артём Калашян в беге на 100 метров.

В общей сложности российские атлеты выиграли 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовую. В общем зачёте отечественная команда опередила сборную США, у которой 17 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых медалей, и поднялась на третье место. Лидирует Китай (54, 35, 30), на втором месте — Великобритания (26, 20, 22).

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

moon239
Хороший заголовок, предлагаю другой… Сборная России обошла в медальном зачёте США и заняла зачётное 10 место
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний