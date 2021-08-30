Сборная России обошла США в медальном зачёте в шестой день Паралимпиады в Токио

Сборная Паралимпийского комитета России выиграла четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на соревнованиях в Токио 30 августа.
Награды высшего достоинства завоевали легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Антон Прохоров в беге на 100 метров в своих категориях, Евгений Турсунов в прыжках в длину, пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 метров на спине.
Серебряными призёрами Паралимпиады-2020 в понедельник стали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе.
Бронзовые медали завоевали пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова на 200 и 100 метров вольным стилем соответственно, а также легкоатлет Артём Калашян в беге на 100 метров.
В общей сложности российские атлеты выиграли 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовую. В общем зачёте отечественная команда опередила сборную США, у которой 17 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых медалей, и поднялась на третье место. Лидирует Китай (54, 35, 30), на втором месте — Великобритания (26, 20, 22).