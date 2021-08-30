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Россиянин Дмитрий Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Дмитрий Сафронов поставил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Российский паралимпиец Дмитрий Сафронов стал чемпионом в беге на 100 метров на Играх в Токио 30 августа. Он финишировал с результатом 11,39 секунды, установив тем самым новый мировой рекорд.

Ещё один россиянин, Артём Калашян, завоевал бронзу (11,75). Серебро досталось украинцу Игорю Цветову (11,47).

Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. На счету отечественных атлетов 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых наград.

Лидирует Китай (54–35–30), на втором месте — Великобритания (25–19–20), на третьем — США (17–17–12).

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