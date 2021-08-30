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Пловец Мозговой выиграл для России 16-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Россиян Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде по плаванию

Российский спортсмен Богдан Мозговой стал золотым медалистом Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине. Он финишировал с результатом 1 минута 01,65 секунды, установив 30 августа новый паралимпийский рекорд.

Серебро досталось белорусу Егору Щелканову (1.01,96), бронза — австралийцу Тимоти Ходжу (1.02,16).

Спортсмены выступали в категории S9, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Сборная России идёт на четвёртом месте в медальном зачёте с результатом 16 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых наград. Лидирует Китай (49–31–29), далее идут Великобритания (25–19–20) и США (17–17–10).

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