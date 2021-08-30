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В больнице умер второй мотоциклист, разбившийся о КАМАЗ на Октябрьской набережной

Число жертв аварии с миксером, которая произошла на Октябрьской набережной в Петербурге, выросло до двух. Второй мотоциклист в воскресенье скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Об этом 30 августа сообщили участники паблика «Мотосолидарность». «Реаниматологи около получаса пытались вернуть. В 19:45 ушёл совсем», — уточнила «Фонтанке» знакомая погибшего.

За жизнь молодого мужчины медики боролись восемь дней. Он поступил в тяжёлом состоянии и с серьёзными повреждениями мозга.

Авария с участием двух байкеров и миксера произошла на Октябрьской набережной 21 августа и попала на видео. На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по Октябрьской набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. На месте погиб 37-летний мужчина на мотоцикле Honda CBR 1100XX.

За рулём КАМАЗа сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. Грузовиком, согласно материалам суда, он управлял в состоянии опьянения. Молодой человек живёт в промзоне и спит в кабине рабочей машины. Следствие просило отправить его под арест, суд ограничил его свободу запретом определённых действий и определил его в квартиру, в которой он не зарегистрирован. Юрист, представляющий интересы одной из потерпевших, обжаловал решение.

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Комментарии (23)

Капитан Очевидность2
А к работодателю (хозяину грузовика) 26-летнего узбека, спящего в кабине и водящего пьяным, у следователей нет случайно вопросов? Или там давно уже кому надо все "пошлины" уплочены?
Игoрь
А в самом Дагестане алкоголь непопулярен. Мужчины постарше пьют чай в чайных, играя в нарды, а не как наши в пивнухах трутся, молодые в круглосуточных магазинах покупают энергетики, а не пиво. В большинстве круглосуточных магазинов алкоголь вообще не продают. Далеко не в каждом кафе можно заказать алкогольный напиток. Алкомаркетов нет. Валяющихся на улицах бутылок и банок от пива почти нет. Пьяных не встретишь.
266033940
Замечательно, пьяная авария с двумя погибшими, убийцу отпускают на свободу. Я в шоке.
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