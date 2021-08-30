Об этом 30 августа сообщили участники паблика «Мотосолидарность». «Реаниматологи около получаса пытались вернуть. В 19:45 ушёл совсем», — уточнила «Фонтанке» знакомая погибшего.



За жизнь молодого мужчины медики боролись восемь дней. Он поступил в тяжёлом состоянии и с серьёзными повреждениями мозга.



Авария с участием двух байкеров и миксера произошла на Октябрьской набережной 21 августа и попала на видео. На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по Октябрьской набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. На месте погиб 37-летний мужчина на мотоцикле Honda CBR 1100XX.

