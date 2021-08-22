В Сети появилось видео аварии на Октябрьской набережной в Петербурге с участием двух байков и «миксера». Один из мотоциклистов погиб, второй после операции находится в шоковой реанимации НИИ Джанелидзе, пишут его знакомые 22 августа.

На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. В комментариях заметили, что он едет без габаритных огней. «Миксер, как призрак», — написал один из участников мотосообщества.