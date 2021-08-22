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«Миксер, как призрак». Появилось видео момента столкновения байкеров с КАМАЗом на Октябрьской набережной

Авария на Октябрьской набережной попала на видео

В Сети появилось видео аварии на Октябрьской набережной в Петербурге с участием двух байков и «миксера». Один из мотоциклистов погиб, второй после операции находится в шоковой реанимации НИИ Джанелидзе, пишут его знакомые 22 августа.

На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. В комментариях заметили, что он едет без габаритных огней. «Миксер, как призрак», — написал один из участников мотосообщества.

На месте погиб 37-летний мужчина на мотоцикле Honda CBR 1100XX. Второго байкера на Kawasaki ZX 10R спасают врачи.

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Комментарии (38)

Ваня Иванов
так оно и должно было произойти, рано или чуть позже.
alexdelovoi
Красиво ушли
Павел Михайлов
Закономерный итог тупых ночных гонок по городу.
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