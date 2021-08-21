В ДТП на Октябрьской набережной участвовали два байка. Погиб мужчина

Стали известны подробности аварии на Октябрьской набережной в Петербурге, произошедшей 21 августа. Как рассказывают участники мотосообщества, в субботу вечером у дома 40 разбились два мотоцикла.



По уточнённым данным, байкеры, двигаясь по набережной на высокой скорости, врезались в «миксер», поворачивающий через двойную сплошную. На месте погиб 37-летний мужчина. Друзья желают ему на стене «ВКонтакте» вечного сезона. Второго мотоциклиста сейчас спасают врачи. Знакомые узнали его чёрно-зелёный Kawasaki на фото с места ДТП.