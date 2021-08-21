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В ДТП на Октябрьской набережной участвовали два байка. Погиб мужчина

Подробности аварии на Октябрьской набережной в Петербурге

Стали известны подробности аварии на Октябрьской набережной в Петербурге, произошедшей 21 августа. Как рассказывают участники мотосообщества, в субботу вечером у дома 40 разбились два мотоцикла.

По уточнённым данным, байкеры, двигаясь по набережной на высокой скорости, врезались в «миксер», поворачивающий через двойную сплошную. На месте погиб 37-летний мужчина. Друзья желают ему на стене «ВКонтакте» вечного сезона. Второго мотоциклиста сейчас спасают врачи. Знакомые узнали его чёрно-зелёный Kawasaki на фото с места ДТП.

Ранее очевидцы ошибочно сообщили, что в аварии погибла девушка.

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Комментарии (12)

Woodruff Shnibbll
Каждый год в сезон одно и то же....по набережной с апреля начиная, стоит вой всю ночь. Потом воют уже поменьше к июню, к сентябрю все уже поразбивались и остались только самые везучие. Но и они ,как показало жизнь, рано или поздно то же разобьются.
Edrosos_Razvorov
Два мотоцикла ранено, мужчина и женщина выжили. Инфа 146 евро.
Boris_93*1
будет-ли установлена причинно-следственная связь между поворотом миксера через сплошную и трагическими последствиями
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