Суд в Петербурге отпустил мужчину, живущего в КАМАЗе. О его «дом» разбились два мотоциклиста

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, меру пресечения 26-летнему водителю «миксера» из Дагестана Исламу Джамалудинову избирали накануне. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу, указав в материалах, что преступление Джамалудинова тяжёлое, а на свободе он может сбежать или надавить на потерпевших. Прокурор следствие полностью поддержал, признав более мягкую меру невозможной. Обвиняемый и защитник предсказуемо возразили, обосновав это тем, что Ислам впервые и неумышленно преступил закон, скрываться не намерен, трудится, имеет постоянное место жительства и семью.

Отметим, что постоянным местом жительства для обвиняемого является дом в селе Урма Республики Дагестан. Зарегистрирован молодой человек на Софийской, 99, — в промзоне на территории своего работодателя. Полиции Ислам якобы честно сказал — живёт в КАМАЗе.

Суд, выслушав обе стороны, пришел к выводу, что Джамалудинов не заслуживает такой строгой меры, как заключение под стражу. Было учтено, что водитель не покинул место ДТП, вызвал экстренные службы, имеет престарелых родителей, жену и ребенка, трудится по устному договору. Суд счёл, что Исламу незачем бежать, запрета определенных действий будет достаточно.

Джамалудинова обязали не садиться за руль, являться к следователю, прокурору и в суд по первому зову, не выходить с 23:00 до 6:00 из квартиры в доме на проспекте Просвещения. Откуда взялась эта квартира, в объединённой пресс-службе судов Петербурга пояснить не смогли. По данным «Фонтанки», там проживает семья приезжих из Дагестана.

Ранее «Фонтанка» публиковала видео ДТП в Невском районе. На кадрах с видеорегистратора оба мужчины едут по Октябрьской набережной друг за другом по пустой полосе. Внезапно дорогу им преграждает грузовик, поворачивающий налево через двойную сплошную. В комментариях заметили, что он едет без габаритных огней. «Миксер, как призрак», — написал один из участников мотосообщества. На месте погиб 37-летний мужчина на мотоцикле Honda CBR 1100XX. Второго байкера на Kawasaki ZX 10R спасают врачи.