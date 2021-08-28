Юлия Барановская снова вызывает в суд Андрея Аршавина из-за размера алиментов на троих детей

Телеведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская продолжает судебные тяжбы с экс-супругом Андреем Аршавиным из-за размера алиментов, которые футболист выплачивает троим детям. Суды предыдущих инстанций встали на сторону футболиста: в Савеловском решили, что он должен отдавать старшим наследникам не половину от всех доходов, а 3/8, а Мосгорсуд данное постановление поддержал. Второй кассационный суд 31 августа рассмотрит жалобу Барановской.
«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок (дочь Есения в браке с Алисой Казьминой. — Прим. ред.), не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных. Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до
По словам представителей Барановской, футболист не идет на какой-либо диалог вне стен суда. «Все перечисляемые Аршавиным средства тратятся исключительно на детей, — добавил Подшебякин. — Часть также откладывается на их будущее образование».
Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированном браке с 2003 по 2012 год. За это время телеведущая родила двух сыновей и дочь.
В 2019 году футболист Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой. Судебный процесс отметился непомерными аппетитами женщины и ее финансовым деклассированием. Кроме развода, Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц — два миллиона на содержание общей дочки Есении и два с половиной миллиона на содержание самой себя.
В июле 2019 года «Фонтанка» писала, что Аршавин платил бывшей жене Алисе Казьминой 1/8 заработка — около 340 тысяч рублей в месяц. Соответственно, Барановской доставалось около 1,4 миллиона.