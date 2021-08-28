Юлия Барановская снова вызывает в суд Андрея Аршавина из-за размера алиментов на троих детей

Телеведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская продолжает судебные тяжбы с экс-супругом Андреем Аршавиным из-за размера алиментов, которые футболист выплачивает троим детям. Суды предыдущих инстанций встали на сторону футболиста: в Савеловском решили, что он должен отдавать старшим наследникам не половину от всех доходов, а 3/8, а Мосгорсуд данное постановление поддержал. Второй кассационный суд 31 августа рассмотрит жалобу Барановской.



«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок (дочь Есения в браке с Алисой Казьминой. — Прим. ред.), не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных. Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75 % доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62 % . Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь», — рассказал 28 августа StarHit адвокат Юлии Владислав Подшебякин.

