Исторический шаг. «Круг добра» закупает лекарство еще для 600 детей с неизлечимым заболеванием

Он сообщил, что уже обратился к региональным специалистам здравоохранения с призывом ускорить подачу заявок в фонд на препарат «Оркамби», чтобы все дети, нуждающиеся в нем, смогли получить терапию в этом году. Речь идет о почти 600 маленьких пациентах. Учитывая стоимость этого препарата — 800 тысяч рублей на один месяц (принимать его надо пожизненно), — годовой бюджет составит 6,28 млрд рублей.

Для 600 несовершеннолетних пациентов с муковисцидозом это, действительно, историческое решение. Но без современной терапии остаются еще почти 2,5 тысячи детей: всего в России чуть более 4 тысяч пациентов с муковисцидозом, из них приблизительно 3 тысячи детей и тысяча взрослых (еще недавно взрослых с такой патологией не было вообще — не доживали).

