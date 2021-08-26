«Я за безусловный базовый доход!» Шнуров предложил платить любителям сериалов

«Я за безусловный базовый доход: за то, чтобы всем людям, которые смотрят сериалы, доплачивали бы!» — заявил музыкант 26 августа, выступая на «Российской креативной неделе» в московском парке Горького.



По мнению Шнурова, большие шоу производятся для уставших людей, у которых после работы «больше сил ни на что нет, как включить кнопку и улететь в другой мир».



«Талантливого кинозрителя не бывает: ты либо упёрся и смотришь с бутылкой пива, пьяный, «Игру Престолов» или не смотришь», — высказался Шнуров. Он добавил, что выступает против длинного рабочего дня и давно считает, что трудиться больше 8 часов — уж точно не стоит.

