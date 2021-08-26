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«Я за безусловный базовый доход!» Шнуров предложил платить любителям сериалов

Шнуров рассказал, что не считает достойным тратить время на телепроекты

Зрителям телешоу должны приплачивать за то, что они потребляют тонны контента и тратят на это свою жизнь, предположил Сергей Шнуров.

«Я за безусловный базовый доход: за то, чтобы всем людям, которые смотрят сериалы, доплачивали бы!» — заявил музыкант 26 августа, выступая на «Российской креативной неделе» в московском парке Горького.

По мнению Шнурова, большие шоу производятся для уставших людей, у которых после работы «больше сил ни на что нет, как включить кнопку и улететь в другой мир».

«Талантливого кинозрителя не бывает: ты либо упёрся и смотришь с бутылкой пива, пьяный, «Игру Престолов» или не смотришь», — высказался Шнуров. Он добавил, что выступает против длинного рабочего дня и давно считает, что трудиться больше 8 часов — уж точно не стоит.

Не обошёл вниманием Шнуров и супергеройские франшизы, заявив, что, по его мнению, «не мы потребляем героев Marvel, а герои Marvel потребляют нас». Цитату в своём Telegram-канале приводит журналист Сусанна Альперина.

Аргумент о том, что просмотр лент может быть полезным, потому что, например, Квентин Тарантино в своё время пришёл в мир большого кино, вдохновившись фильмами, которые смотрел, работая в салоне видеопроката, музыкант не считает правильным: «Это очень хорошая статистика: на Земле семь миллиардов человек, и один посмотрел и стал нормальным режиссёром. Выборка — во!» — поиронизировал спикер.

В июне 2021 года, выступая на ПМЭФ, Шнуров раскритиковал желание российской индустрии копировать западные образцы.

Форум «Российская креативная неделя» продлится в столице до 29 августа.

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Комментарии (3)

yarg99
Словами какими он сказал это?
Аппаратчик мокрой классификации
Серёга, начинай выплачивать. Мы верим в тебя. :))
266206839
а я за возвращение СССР! =)
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