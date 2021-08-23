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Россия получила от МВФ около 18 млрд долларов. Она может добавить их к своим резервам или поделиться с бедными странами

МВФ выделил России около 18 млрд долларов

Решение Международного валютного фонда о распределении специальных прав заимствования (СДР) среди стран-участниц на исторические 650 млрд долларов США вступило в силу 23 августа.

Как сообщает в понедельник РБК, Россия в соответствии со своей долей в капитале фонда в 2,71 % получила SDR на 17,5 млрд долларов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ожидает от стран с большими квотами добровольного перераспределения СДР в пользу более бедных государств.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец назвала изданию три возможных варианта использования СДР Россией. Страна может добавить СДР к своим международным резервам, составляющим около 594 млрд долларов, или же присоединиться к добровольному перераспределению прав в пользу более бедных стран. Экономист выделяет еще один, «белорусский», сценарий — Москва предоставит СДР для поддержки Минска или обменяет валюту на полученные Белоруссией СДР.

МВФ принял решение распределить СДР на рекордные 650 млрд долларов в начале августа. Это должно помочь мировой экономике восстановиться после коронавируса.

Ранее из-за конфликта и неопределенности со статусом руководства страны МВФ приостановил помощь Афганистану.

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Комментарии (15)

260635291
Это виртуальные деньги.
Несмотря на то что СПЗ не могут использоваться компаниями и частными лицами и применяются исключительно при межгосударственных расчетах, этот инструмент получил самостоятельный международный код на валютном рынке – XDR. На 2012 год общий объем СПЗ, находящихся в обращении, превышает 20 трлн единиц.
LiChaBaTa
В России свободных денег видимо давно нет. Одна видимость.
f0ntan
Раздавать эти сдр белорусам или третьим странам Россия будет бесплатно, ведь Россия - щедрая душа. Платить проценты МВФ'у за эти полученные СДР Россия будет в полном объеме
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