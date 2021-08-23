Россия получила от МВФ около 18 млрд долларов. Она может добавить их к своим резервам или поделиться с бедными странами

Решение Международного валютного фонда о распределении специальных прав заимствования (СДР) среди стран-участниц на исторические 650 млрд долларов США вступило в силу 23 августа.



Как сообщает в понедельник РБК, Россия в соответствии со своей долей в капитале фонда в 2,71 % получила SDR на 17,5 млрд долларов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ожидает от стран с большими квотами добровольного перераспределения СДР в пользу более бедных государств.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец назвала изданию три возможных варианта использования СДР Россией. Страна может добавить СДР к своим международным резервам, составляющим около 594 млрд долларов, или же присоединиться к добровольному перераспределению прав в пользу более бедных стран. Экономист выделяет еще один, «белорусский», сценарий — Москва предоставит СДР для поддержки Минска или обменяет валюту на полученные Белоруссией СДР.