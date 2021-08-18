МВФ приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.
«В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», — сказано в заявлении фонда, который 18 августа цитирует РИА Новости.
На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение «Талибан»* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием «предотвратить бойню».
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическое движение, запрещенное в России.