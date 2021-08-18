МВФ приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.

«В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», — сказано в заявлении фонда, который 18 августа цитирует РИА Новости.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.