FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Такси отдыхает вверх тормашками на Мурманском шоссе, прикрывшись деревом. В ДТП пострадали трое

Три человека пострадали в перевернувшемся такси на трассе «Кола» под Петербургом

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Серьезная авария с легковым такси произошла ночью 23 августа на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Последствия автомобилисты наблюдали даже днем.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег, на Мурманском шоссе, в районе базы отдыха «Лазурная», в кювете на крыше лежит автомобиль Hyundai «Яндекс.Такси». Сверху на машину упало поваленное (вероятно, ею же) дерево. Людей на месте ДТП не видно.

ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла еще в 3:38 понедельника. На 32-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП три человека получили травмы.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний