Серьезная авария с легковым такси произошла ночью 23 августа на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Последствия автомобилисты наблюдали даже днем.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег, на Мурманском шоссе, в районе базы отдыха «Лазурная», в кювете на крыше лежит автомобиль Hyundai «Яндекс.Такси». Сверху на машину упало поваленное (вероятно, ею же) дерево. Людей на месте ДТП не видно.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла еще в 3:38 понедельника. На 32-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП три человека получили травмы.