Лишь один из участников конфликта на клубной улице ночью 19 августа в центре Петербурга попал в полицию. Внимание к нему привлекла стрельба.
Как писала «Фонтанка», 31-летний житель Кировского района Петербурга попал в отдел вместе с травматической «Осой», которую он, как уверяет, нашел. Мужчина, многодетный отец, решил пальнуть в воздух, чтобы разнять конфликт двух агрессивных компаний.
Камеры сняли начало этой истории. На кадрах видно, что двое парней о чем-то спорят, потом в ход идут кулаки. На помощь одному из них приходят сначала трое, которые пинают упавшего оппонента между припаркованными машинами.
Параллельно происходят стычки между другими участниками компаний прямо на проезжей части. Движение на несколько минут встает.
Задержанному «миротворцу» теперь грозит уголовное дело о «хулиганстве».