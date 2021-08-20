Лишь один из участников конфликта на клубной улице ночью 19 августа в центре Петербурга попал в полицию. Внимание к нему привлекла стрельба.



Как писала «Фонтанка», 31-летний житель Кировского района Петербурга попал в отдел вместе с травматической «Осой», которую он, как уверяет, нашел. Мужчина, многодетный отец, решил пальнуть в воздух, чтобы разнять конфликт двух агрессивных компаний.