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Вчетвером одного ногами. Камеры сняли драку со стрельбой на самой пьяной улице Петербурга

На видео попала драка со стрельбой на Думской улице в Петербурге

Двое дерутся, четверо добивают. До выстрелов на Думской улице в центре Петербурга произошел конфликт, который остановил движение и попал на камеры.

Лишь один из участников конфликта на клубной улице ночью 19 августа в центре Петербурга попал в полицию. Внимание к нему привлекла стрельба.

Как писала «Фонтанка», 31-летний житель Кировского района Петербурга попал в отдел вместе с травматической «Осой», которую он, как уверяет, нашел. Мужчина, многодетный отец, решил пальнуть в воздух, чтобы разнять конфликт двух агрессивных компаний.

Камеры сняли начало этой истории. На кадрах видно, что двое парней о чем-то спорят, потом в ход идут кулаки. На помощь одному из них приходят сначала трое, которые пинают упавшего оппонента между припаркованными машинами.

Параллельно происходят стычки между другими участниками компаний прямо на проезжей части. Движение на несколько минут встает.

Задержанному «миротворцу» теперь грозит уголовное дело о «хулиганстве».

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Комментарии (4)

michailPotapov
похоже что Беглову нужна эта улица иначе Туристы не будут посещать Петербург ? стыд и срам
nalchik11
А тем, кто дрался, с рук сойдёт?
efela
т.е. тот кто стрелял из пукалки, чтобы все разошлись - обвиняется в хулиганстве, а те кто ногами хреначили человека на проезжей части - отдыхают дома до следующего вечера?
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