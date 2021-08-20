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Мужчина отстреливался из найденного пистолета от агрессивной компании на самой пьяной улице Петербурга

На улице Ломоносова задержали мужчину, который стрелял в воздух, чтобы прекратить конфликт

Полицию вызвали в очередной раз на улицу Ломоносова, где около баров раздавалась стрельба. Задержан многодетный специалист по грузоперевозкам, который уверяет, что нашел пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, наряд полиции приехал на вызов к дому 2 по улице Ломоносова около 4:30 утра накануне. Как следовало из заявки, у бара «Скандал» произошел конфликт двух компаний. Один из участников решил его закончить выстрелами в воздух.

Сотрудники Центрального УМВД задержали по указанному адресу 31-летнего жителя Кировского района Петербурга, который из травматического пистолета несколько раз пальнул в воздух. И мужчину, и оружие самообороны увезли в 28 отдел полиции, где задержанный пояснил, что нашел пистолет.

В отношении петербуржца, который является отцом двух детей, двух лет и полугода, и воспитывает еще ребенка от первого брака жены, составлены протоколы о «мелком хулиганстве» и «нарушении правил приобретения, хранения, ношения или учета оружия».

Задержанный занимается грузоперевозками.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

lamer
Ну да, нашел, ага. В телеге полно таких мест для поиска. Хошь травмат, хошь травмат с готовым стволом для замены, хошь СХП тоже в комплекте со стволом. Могут и перестволить. И таки будет находка, их методом "найди клад" распространяют.
zoera
Какое уголовное дело, если пистолет травмат, пострадавших нет, стрелял из соображений самозащиты.
Wert
У турьму.
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