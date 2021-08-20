Мужчина отстреливался из найденного пистолета от агрессивной компании на самой пьяной улице Петербурга

Полицию вызвали в очередной раз на улицу Ломоносова, где около баров раздавалась стрельба. Задержан многодетный специалист по грузоперевозкам, который уверяет, что нашел пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, наряд полиции приехал на вызов к дому 2 по улице Ломоносова около 4:30 утра накануне. Как следовало из заявки, у бара «Скандал» произошел конфликт двух компаний. Один из участников решил его закончить выстрелами в воздух.



Сотрудники Центрального УМВД задержали по указанному адресу 31-летнего жителя Кировского района Петербурга, который из травматического пистолета несколько раз пальнул в воздух. И мужчину, и оружие самообороны увезли в 28 отдел полиции, где задержанный пояснил, что нашел пистолет.

