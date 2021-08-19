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Талибы* выгоняют из аэропорта Кабула людей без виз и паспортов

Представители «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) призвали случайных людей покинуть аэропорт Кабула.

«Все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку», — приводит требование Xinhua 19 августа (цитата по ТАСС).

Афганцы до сих пор пытаются покинуть страну, несмотря на то, что талибы временно ограничили работу аэропорта.

После прихода к власти «Талибана»* в аэропорту Кабула собралось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые хотели улететь на шасси самолета и тоже погибли.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Либералы сейчас подымут визг о душегубстве...
Можно подувать что в других странах людей без паспортов и виз или предписания миграционных органов - готовы выпустить восвояси.
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