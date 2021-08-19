Талибы* выгоняют из аэропорта Кабула людей без виз и паспортов

Представители «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) призвали случайных людей покинуть аэропорт Кабула.



«Все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку», — приводит требование Xinhua 19 августа (цитата по ТАСС).



Афганцы до сих пор пытаются покинуть страну, несмотря на то, что талибы временно ограничили работу аэропорта.



После прихода к власти «Талибана»* в аэропорту Кабула собралось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые хотели улететь на шасси самолета и тоже погибли.

