Кто не успел, тот опоздал. «Талибан»* запретил полеты из аэропорта Кабула

Руководство «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) приняло решение ограничить работу главного аэропорта Афганистана. Об этом 17 августа сообщает News Arabia.
Речь идет о временных мерах. Причины такого решения не называются.
Al Jazeera уточняет, что представители движения стягиваются к аэропорту.
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула скопилось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые пытались покинуть страну на шасси улетающего американского самолета.