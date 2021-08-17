Кто не успел, тот опоздал. «Талибан»* запретил полеты из аэропорта Кабула

Ну а что, все не лояльное студентам* сами собрались в одном месте, это место, к тому же ещё и огорожено...

Сейчас творчески подойдут, придумают как креативно всех собравшихся там отправить на встречу с А..... Позитивные бармалеи они такие😂😂😂