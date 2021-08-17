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Кто не успел, тот опоздал. «Талибан»* запретил полеты из аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула закрыт для полётов

Руководство «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) приняло решение ограничить работу главного аэропорта Афганистана. Об этом 17 августа сообщает News Arabia.

Речь идет о временных мерах. Причины такого решения не называются.

Al Jazeera уточняет, что представители движения стягиваются к аэропорту.

После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула скопилось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые пытались покинуть страну на шасси улетающего американского самолета.

Боевики движения «Талибан«* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (6)

Skazochny
большевики в свое время тоже тормознули выезд
AlBerkut
Ну а что, все не лояльное студентам* сами собрались в одном месте, это место, к тому же ещё и огорожено...
Сейчас творчески подойдут, придумают как креативно всех собравшихся там отправить на встречу с А..... Позитивные бармалеи они такие😂😂😂
Piter Russo
Думаю они решили формализовать выезд из страны - вести учет выезжающих граждан..
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