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Во время давки в аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек

В результате давки в аэропорту Кабула, возникшей во время эвакуации, погибли как минимум семь человек. Об этом 16 августа сообщает Assosiated Press со ссылкой на американских военных.

Ранее «Фонтанка» публиковала кадры того, как с американского транспортного самолета, улетающего из Кабула, падают люди. Афганцы пытались зацепиться даже за шасси самолета, чтобы покинуть страну после прихода к власти талибов (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

Американские СМИ также сообщают, что военные США застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта в Кабуле. Те якобы открыли огонь первыми, в результате инцидента американский военный получил огнестрельное ранение.

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.

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