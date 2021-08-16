Во время давки в аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек

В результате давки в аэропорту Кабула, возникшей во время эвакуации, погибли как минимум семь человек. Об этом 16 августа сообщает Assosiated Press со ссылкой на американских военных.



Ранее «Фонтанка» публиковала кадры того, как с американского транспортного самолета, улетающего из Кабула, падают люди. Афганцы пытались зацепиться даже за шасси самолета, чтобы покинуть страну после прихода к власти талибов (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).