Ресторан в поезде на Адлер, где массово отравились дети, прикрыли на месяц за нарушение санитарных норм

Ресторан в поезде Мурманск — Адлер, где несколько дней назад массово отравились дети, признали виновным в нарушении санэпиднорм (ст. 6.6 КоАП РФ). Его закрыли на 30 дней, сообщает 18 августа пресс-служба Краснодарского краевого суда.



«В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)», — рассказали в суде.

