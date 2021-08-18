Ресторан в поезде на Адлер, где массово отравились дети, прикрыли на месяц за нарушение санитарных норм

Ресторан в поезде Мурманск — Адлер, где несколько дней назад массово отравились дети, признали виновным в нарушении санэпиднорм (ст. 6.6 КоАП РФ). Его закрыли на 30 дней, сообщает 18 августа пресс-служба Краснодарского краевого суда.
«В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)», — рассказали в суде.
Жалобы на пищевое отравление от детей, которые ехали в летние лагеря на Кубани, начали поступать 6 августа. Всего госпитализировали 91 отравившегося, 16 августа всех выписали из больниц.
По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что повар и официант вагона-ресторана знали о наличии у них инфекции, но не сказали об этом работодателю, поэтому болезнь распространилась. Директор ресторана, в свою очередь, не организовала медицинское обследование персонала и не проконтролировала состояние здоровья работников. О задержании всех троих стало известно 10 августа.