Количество детей, госпитализированных с отравлением из поезда на Адлер, увеличилось до 91

Из поезда Мурманск — Адлер госпитализировали уже 91 ребенка с признаками пищевого отравления. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодара.

«Всего был госпитализирован 91 человек, в Туапсе госпитализирован 71 ребенок. Всем гораздо легче», — уточнил собеседник агентства.

Об отравлении детей стало известно 7 августа. Изначально в больницы Белореченска и Апшеронска госпитализировали 20 несовершеннолетних, однако уже вечером их число выросло до 56. По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.