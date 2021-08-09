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Количество детей, госпитализированных с отравлением из поезда на Адлер, увеличилось до 91

Из поезда Мурманск — Адлер госпитализировали уже 91 ребенка с признаками пищевого отравления. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодара.

«Всего был госпитализирован 91 человек, в Туапсе госпитализирован 71 ребенок. Всем гораздо легче», — уточнил собеседник агентства.

Об отравлении детей стало известно 7 августа. Изначально в больницы Белореченска и Апшеронска госпитализировали 20 несовершеннолетних, однако уже вечером их число выросло до 56. По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Всего в поезде ехали около 250 детей, которые направлялись в лагеря и дома отдыха Краснодарского края.

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