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После массового отравления детей в поезде на Адлер возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск — Адлер. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, дети, которые ехали в Адлер двумя организованными группами, пожаловались на пищевое отравление ночью 6 августа. В итоге 20 несовершеннолетних пришлось госпитализировать в больницы Белореченска и Апшеронска. Симптомы обнаружили еще у 15 человек, но они смогли продолжить путь.

«В настоящее время <...> уже изъяты пробы пищи и воды, опрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении СК.

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Комментарии (1)

Эвелина-М
Адлеровские поезда 511 всегда были страшными помойками. Грязь, антисанитария... про санузлы и верхние полки лучше не будем, буэ. Детей жаль.
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