После массового отравления детей в поезде на Адлер возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск — Адлер. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



По предварительной информации, дети, которые ехали в Адлер двумя организованными группами, пожаловались на пищевое отравление ночью 6 августа. В итоге 20 несовершеннолетних пришлось госпитализировать в больницы Белореченска и Апшеронска. Симптомы обнаружили еще у 15 человек, но они смогли продолжить путь.

