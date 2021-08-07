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Количество детей, госпитализированных после отравления в поезде на Адлер, увеличилось до 56

С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали уже 56 детей с признаками отравления. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодара.

«По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 20 госпитализированных детях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления. Всего в поезде ехало около 250 детей на отдых в лагерях и домах отдыха Краснодара. По прибытии в Адлер всех их сначала отправят в обсерваторы, где они будут находится до того, как Роспотребнадзор получит результаты всех проб.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Хряпали бы дошик - были бы здоровы.
Кровокрас
Пригожин до поставок обедов в РЖД добрался
Alkaline
Не могли самолетом отправить? Это ж 3 суток по жаре... жлобы.
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