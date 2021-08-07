Количество детей, госпитализированных после отравления в поезде на Адлер, увеличилось до 56

С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали уже 56 детей с признаками отравления. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодара.



«По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали», — заявил собеседник агентства.

