Почти две сотни детей отправятся в Адлере в обсерваторы вместо лагеря из-за отравления в поезде

Почти две сотни детей, которые прибыли на отдых в Адлер на поезде из Мурманска, сначала отправятся в обсерваторы. Об этом 7 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах Краснодарского края.



«Поезд прибывает в Туапсе в 16:40, для следовавших в нем детей в лагерях уже организованы обсерваторы. Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор», — уточнил собеседник агентства.



Он добавил, что на случай масштабной вспышки кишечной инфекции подготовлены около 50 коек в больницах Апшеронска и Туапсе.

