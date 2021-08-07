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Почти две сотни детей отправятся в Адлере в обсерваторы вместо лагеря из-за отравления в поезде

Почти две сотни детей, которые прибыли на отдых в Адлер на поезде из Мурманска, сначала отправятся в обсерваторы. Об этом 7 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах Краснодарского края.

«Поезд прибывает в Туапсе в 16:40, для следовавших в нем детей в лагерях уже организованы обсерваторы. Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на случай масштабной вспышки кишечной инфекции подготовлены около 50 коек в больницах Апшеронска и Туапсе.

Как писала ранее «Фонтанка», из поезда «Мурманск — Адлер» 20 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции в больницы Белореченска и Апшеронска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления.

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Комментарии (2)

266081655
Дети отправятся в обсераторы....
kagemusha
Вот оно какое наше лето
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