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700 долларов за машину. Главный борец с коррупцией Северо-Западного таможенного управления задержан по делу о взятке

В Москве по подозрению в получении взятки в миллион рублей задержан главный борец с коррупцией СЗТУ

Сотрудники Западного СК на транспорте задержали по подозрению в получении систематических взяток и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 августа, в июле этого года, по версии следствия, он вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками СЗТУ для организации «серого» транзита через границу автомобилей.

Через посредника он выдвинул бизнесмену, который занимался перевозками, требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

За месяц по такой схеме через границу прошли 20 машин, а посредник получил от бизнесмена более 1 млн рублей.

«...Которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России и УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО», — сообщает пресс-служба.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время Розсыпало будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (3)

Владислав М
А почему посредник не назван, или это засланный казачок?
W Bons
тебя посодють - а ты не воруй (с)
Хорошъ
Странно. Текучка кадров ?
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