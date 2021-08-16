700 долларов за машину. Главный борец с коррупцией Северо-Западного таможенного управления задержан по делу о взятке

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 августа, в июле этого года, по версии следствия, он вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками СЗТУ для организации «серого» транзита через границу автомобилей.



Через посредника он выдвинул бизнесмену, который занимался перевозками, требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.



За месяц по такой схеме через границу прошли 20 машин, а посредник получил от бизнесмена более 1 млн рублей.



«...Которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России и УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО», — сообщает пресс-служба.

