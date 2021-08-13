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В Евросоюзе хотят создать единый стандарт зарядки для смартфонов

Еврокомиссия планирует в сентябре представить закон о создании единого стандарта зарядки смартфонов и других электронных устройств. Об этом 13 августа сообщает EurActiv.

Издание отмечает, что серьезнее всего нововведения затронут компанию Apple, которая использует кабель Lightning, тогда как в основу стандарта ляжет разъем USB-С, применяемый в устройствах Android.

Попытки Евросоюза ввести единые стандарты зарядки длятся с 2009 года, когда выяснилось, что на рынке сосуществуют более 30 стандартов. Тогда же Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителям использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года.

В 2020 году ЕС хотел заставить Apple перейти на USB-С, но к успеху это не привело, так как в компании посчитали, что такой шаг «может нанести ущерб потребителям и экономике».

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Комментарии (5)

f0ntan
Ну примут они этот закон. И все разъемы в зарядках в общественных местах и общественном транспорте у них будут только формата usb-c. И разъемов других форматов не будет. А пользователям смартфонов с другими разъемами , что, с переходниками ходить?
Oleg_I
USB-C выглядит разумным выбором. Тем более, что Apple давно отказалась от Lightning в iPad. Быстрый универсальный разъем.
266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне.. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч гривен. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
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