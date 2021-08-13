В Евросоюзе хотят создать единый стандарт зарядки для смартфонов

Еврокомиссия планирует в сентябре представить закон о создании единого стандарта зарядки смартфонов и других электронных устройств. Об этом 13 августа сообщает EurActiv.
Издание отмечает, что серьезнее всего нововведения затронут компанию Apple, которая использует кабель Lightning, тогда как в основу стандарта ляжет разъем USB-С, применяемый в устройствах Android.
Попытки Евросоюза ввести единые стандарты зарядки длятся с 2009 года, когда выяснилось, что на рынке сосуществуют более 30 стандартов. Тогда же Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителям использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года.
В 2020 году ЕС хотел заставить Apple перейти на USB-С, но к успеху это не привело, так как в компании посчитали, что такой шаг «может нанести ущерб потребителям и экономике».