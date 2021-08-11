Смертоносная «йота»? Стоит ли бояться новой мутации коронавируса из Нью-Йорка

Фото: автор AP Photo/Andre Penner/ТАСС Поделиться Поделиться







Мировые СМИ запестрели страшными заголовками про 82% летальности. Но в ВОЗ и эксперты готовы с этим поспорить. Они сомневаются, что он выдержит конкуренцию с «дельтой».

Мутации коронавируса стремительно разбирают буквы греческого алфавита — за британской «альфой», южноафриканской «бетой», бразильской «гаммой» и индийской «дельтой» появилась и американская «йота». Специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета изучили «новинку» и пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает коэффициент смертности от инфекции (долю умерших от общего числа заболевших) в зависимости от возраста по сравнению с показателями других мутаций: у 45–64-летних пациентов — на 46%, у 65–74-летних — на 82%, и у тех, кто старше 75 лет, — на 62%. Это ни в коем случае не значит, что теперь от нового штамма умирают почти все заразившиеся. Но если с прежними штаммами смертность составляла условный 1%, то с новым может достигать 1,46 — 1,82% в некоторых возрастных группах.



Кроме того, изучив собранные в Нью-Йорке с ноября 2020-го по апрель 2021-го эпидемиологические данные, учёные выяснили, что «йота» еще и на 15–25% быстрее передается, чем другие известные штаммы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила «йоту» в список вариантов, активно распространяющихся и требующих особого внимания (VOI—Variants of Interest). В списке ещё три штамма: «эта» (зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). Значит ли это, что скоро «йота» потеснит все остальные штаммы? Эксперты так не считают.

Во-первых, исследование про «йоту» в качестве предпринта размещено на портале medRxiv. Оно еще не было отрецензировано экспертами, и его научную ценность только предстоит оценить и подтвердить, о чем говорит большое предупреждение на странице с ним.

Кроме того, коронавирусу невыгодно убивать носителя — ему не выжить во внешней среде. Поэтому более смертоносные варианты вируса не так успешны. Доминирующими становятся, конечно, более заразные, заявил «Фонтанке» эпидемиолог Антон Барчук.



«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — подтвердил инфекционист Евгений Тимаков.

Это доказано и на практике. В середине весны, когда «йота» была на пике в США, на нее приходилось 11% случаев заражения в Америке. А сегодня лишь десятая доля процента — её полностью вытеснила «дельта».

В центре «Вектор» заявили ТАСС, что в России «йоты» нет и отсутствуют предпосылки к ее широкому распространению.

«Наблюдение за вариантом «йота» ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста. Среди прочего у варианта «йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами», — считают в «Векторе».



Директор петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов также думает, что исследование не доказывает серьезность угрозы «йоты».

«Результаты, представленные в статье, не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от штамма «йота». Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях», — пояснил Лиознов информационному агентству ТАСС.

Дмитрий Лиознов добавил, что в мире зарегистрировано меньше трех десятков тысяч случаев «йоты». И ситуация с ней похожа на штамм АТ1, который фиксировали на Северо-Западе России, но его быстро вытеснили другие варианты ковида. С этим согласны и во Всемирной организации здравоохранения.

«В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, вызывающих интерес, — отметила на брифинге для журналистов эксперт организации Мария ван Керкхове. — В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тысячах случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается».



Таким образом, «дельта»-штамм остается основным в мире. Подробнее о нём читайте в нашем материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

