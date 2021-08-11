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«Невыгодно убивать человека»: почему смертоносный штамм «йота» не вытеснит другие

Американский штамм «йота» повышает летальность почти вдвое, но не считается самым опасным

Штамм коронавируса «йота», выявленный прошлой осенью в Нью-Йорке, значительно повышает уровень смертности, особенно среди пожилых людей. Однако остальные штаммы он вряд ли вытеснит.

Как 11 августа рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, вирусу невыгодно убивать человека, потому что во внешней среде ему не выжить. Поэтому наиболее опасные штаммы не становятся доминирующими.

«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — уверен специалист.

В список «вызывающих озабоченность» штаммов коронавируса Всемирная организация здравоохранения включила британскую «альфу», южноафриканскую «бету», бразильскую «гамму» и индийскую «дельту».

«Йота» же попала в список штаммов, «требующих особого внимания». Она передаётся на 15–25 % быстрее, чем другие известные штаммы, и увеличивает коэффициент смертности на 42 % у людей 45–64 лет, на 82 % — от 64 до 75 лет и на 62 % у пожилых старше 75.

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Комментарии (1)

mynine
Что правильно сказано - вирусы (как и прочие биологические организмы) отбираются по наибольшему распространению, то есть вирусу "важно" сколько своих копий он успеет сделать до того как зараженный выздоровеет или умрет.

Поскольку наибольшую заразность сарс-ков-2 демонстрирует в начале заболевания (еще даже до первых признаков болезни), то его уже "не волнует" что произойдет с человеком через неделю или две - отбор не будет направлен на это. "Невыгодно убивать" лишь в первые дни.

Поэтому патогенность и заразность мало связаны. Но чисто статистически маловероятно что вирус одновременно станет и очень заразным и намного более смертельным.
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