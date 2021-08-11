«Невыгодно убивать человека»: почему смертоносный штамм «йота» не вытеснит другие

Штамм коронавируса «йота», выявленный прошлой осенью в Нью-Йорке, значительно повышает уровень смертности, особенно среди пожилых людей. Однако остальные штаммы он вряд ли вытеснит.



Как 11 августа рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, вирусу невыгодно убивать человека, потому что во внешней среде ему не выжить. Поэтому наиболее опасные штаммы не становятся доминирующими.



«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — уверен специалист.

