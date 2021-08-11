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Новый штамм коронавируса выявили в США, его летальность — до 82%

Штамм коронавируса «йота» (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, способен значительно повысить уровень смертности. К такому выводу пришли учёные из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете. О результатах исследования они рассказали на портале medrxiv.org, передаёт 11 августа РБК.

Вариант B.1.526, впервые обнаруженный осенью 2020 года, затем зафиксировали во всех штатах США и ещё в 27 странах. Изучив собранные в Нью-Йорке с ноября 2020-го по апрель 2021-го эпидемиологические данные, учёные выяснили, что он передаётся на 15–25% быстрее, чем другие известные штаммы. Ещё он способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR) — это доля умерших от общего числа заболевших. За полгода этот коэффициент вырос на 46, 82 и 62% среди лиц в возрасте соответственно 45–64 лет, 65–74 года и старше 75 лет по сравнению с показателями других мутаций.

ВОЗ включила «йоту» в список вариантов, активно распространяющихся и требующих особого внимания (VOI—Variants of Interest). В списке ещё три штамма: «эта» (зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). В основной список ВОЗ включает штаммы, которые вызывают опасение, их тоже четыре: «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).

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Комментарии (4)

266196882
О,сколько ещё штаммов чудных.....
Sergik7
Именно этот штамм передаётся через радиосигнал
Zmeika
если смертность была, скажем, 1 человек на 100 заболевших (летальность 1 %), и выросла, как сказано в тексте, на 82%, то летальность составит 1,82%. Я правильно понимаю, автор? Никакой летальности 82% не получается. Редакция, пожалуйста, разберитесь и напишите понятные всем и достоверные циферки, зачем тупо перепечатывать страшилки с РБК?
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