Новый штамм коронавируса выявили в США, его летальность — до 82%

Штамм коронавируса «йота» (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, способен значительно повысить уровень смертности. К такому выводу пришли учёные из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете. О результатах исследования они рассказали на портале medrxiv.org, передаёт 11 августа РБК.
Вариант B.1.526, впервые обнаруженный осенью 2020 года, затем зафиксировали во всех штатах США и ещё в 27 странах. Изучив собранные в Нью-Йорке с ноября 2020-го по апрель 2021-го эпидемиологические данные, учёные выяснили, что он передаётся на 15–25% быстрее, чем другие известные штаммы. Ещё он способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR) — это доля умерших от общего числа заболевших. За полгода этот коэффициент вырос на 46, 82 и 62% среди лиц в возрасте соответственно 45–64 лет, 65–74 года и старше 75 лет по сравнению с показателями других мутаций.
ВОЗ включила «йоту» в список вариантов, активно распространяющихся и требующих особого внимания (VOI—Variants of Interest). В списке ещё три штамма: «эта» (зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). В основной список ВОЗ включает штаммы, которые вызывают опасение, их тоже четыре: «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).