Ученые Европейского университета высчитали летальность COVID-19 в Санкт-Петербурге

Ковид- природный вирус, обработанный в лаборатории Уханя для усиления патогенных свойств. А потом удравший в "массы" , может и правда случайно, но это сути дела не меняет. Но! поэтому никакие выкладки ученых по прогнозированию распространения пандемии несостоятельны - в истории таких вирусов просто еще не было. И ученые добросовестно заблуждаются, пытаясь предсказать течение пандемии и поведение вируса. И так будет еще долго, ибо Китай никогда не признает, что упустил вирус, т.к. тогда его его "положат" многотриллионными исками, да и исходники там уже уничтожены вкупе с документами. Поэтому умным людям не стоит шапкозакидательски подходить к проблеме. Остальным - можно :)