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Ученые Европейского университета высчитали летальность COVID-19 в Санкт-Петербурге

Петербургские учёные назвали показатели летальности ковидной инфекции в городе, основываясь на двух корпусах данных: официальной статистике и избыточной смертности. Разброс двукратный.

Исследование проводили специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Как сообщил Европейский университет 9 августа, по данным, которые основаны на цифрах избыточной смертности, для взрослого населения летальность составила 1,04%, а для всех жителей Петербурга — 0,86%. Если опираться на данные официальной статистики смертности от COVID-19, получается вдвое меньше — 0,43%. Летальность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов.

«Фонтанка» рассказывала о серологическом исследовании Европейского университета, посвященном распространению коронавируса в городе, чиновники реагировали на цифры исследователей без восторга. Исследование позиционируется как уникальное для России и основанное на случайной выборке. C мая 2020 по апрель 2021 года оно охватило более 113 тысяч человек: из них 14 118 согласились принять участие в опросе, а 2413 — сдали кровь на анализы. По итогам 4 раунда исследований организаторы утверждают, что антитела к новому коронавирусу есть почти у 45% жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет. Интервью с одним из авторов читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

O-o!
Ковид- природный вирус, обработанный в лаборатории Уханя для усиления патогенных свойств. А потом удравший в "массы" , может и правда случайно, но это сути дела не меняет. Но! поэтому никакие выкладки ученых по прогнозированию распространения пандемии несостоятельны - в истории таких вирусов просто еще не было. И ученые добросовестно заблуждаются, пытаясь предсказать течение пандемии и поведение вируса. И так будет еще долго, ибо Китай никогда не признает, что упустил вирус, т.к. тогда его его "положат" многотриллионными исками, да и исходники там уже уничтожены вкупе с документами. Поэтому умным людям не стоит шапкозакидательски подходить к проблеме. Остальным - можно :)
WuhanRockCafe
Без ученых выкладок было ясно, что от ковида народ, "как мухи выздоравливает".
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1% - это же очень много! Каждый сотый. Оглянитесь, у всех есть пара-тройка сотен родных и близких знакомых. Какими 3-4-мя из них готовы спокойно пожертвовать?

За весь 19 год от гриппа по всей России умерло около 400 человек! А тут по сотне в день в одном только городе. И всем МАЛО? Что с людьми происходит?
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