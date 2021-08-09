Ученые Европейского университета высчитали летальность COVID-19 в Санкт-Петербурге

Исследование проводили специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Как сообщил Европейский университет 9 августа, по данным, которые основаны на цифрах избыточной смертности, для взрослого населения летальность составила 1,04%, а для всех жителей Петербурга — 0,86%. Если опираться на данные официальной статистики смертности от COVID-19, получается вдвое меньше — 0,43%. Летальность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов.
«Фонтанка» рассказывала о серологическом исследовании Европейского университета, посвященном распространению коронавируса в городе, чиновники реагировали на цифры исследователей без восторга. Исследование позиционируется как уникальное для России и основанное на случайной выборке. C мая 2020 по апрель 2021 года оно охватило более 113 тысяч человек: из них 14 118 согласились принять участие в опросе, а 2413 — сдали кровь на анализы. По итогам 4 раунда исследований организаторы утверждают, что антитела к новому коронавирусу есть почти у 45% жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет. Интервью с одним из авторов читайте на «Фонтанке».