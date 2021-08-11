Стало известно название новой книги Виктора Пелевина

В конце августа в России выйдет двадцатый роман Виктора Пелевина. Он будет называться TRANSHUMANISM INC., сообщило издательство «Эксмо». 16+



Фото: eksmo.ru/ Поделиться Поделиться







Действие нового романа живого классика происходит в будущем, где самые состоятельные люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела. В этом особом «баночном» измерении они будут жить почти вечно. На земле тем временем останется, по выражению автора, «зеленая посткарбоновая цивилизация» — обслуживающий персонал и слуги-биороботы.

«В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном», — интригующе добавляет издатель.



В аннотации также говорится об «архаично-футуристическом мире победившего матриархата», «очипованных людях» и поколениях, для которых перестанет хватать букв. Не забудет Пелевин и о любви.

Дата релиза — 26 августа. Бумажная книга выйдет в двух вариантах: основной тираж — в светлых тонах, подарочный вариант — в темных тонах, с использованием картин Пелевина. Одновременно с этим книга появится в электронном и аудиовариантах. Основным голосом аудиокниги станет российский актер театра и кино Максим Суханов.

Напомним, о выходе нового романа Виктора Пелевина стало известно в конце июля.

Предыдущая книга автора вышла 27 августа 2020 года. Она называлась «Непобедимое солнце» и рассказывала о жизни 30-летней Саши, которая отправилась в путешествие по Индии, где ей открылась тайна возникновения реальности.

