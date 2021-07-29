Новую книгу Пелевина начнут продавать 26 августа — сверяйте календарь

В конце августа в продажу поступит новый роман Виктора Пелевина — писателя, по которому можно сверять календарь. Название и аннотация станут известны позже, сообщили в «Эксмо». Точная дата выхода книги — 26 августа.
Роман появится одновременно в «бумажной» версии от «Эксмо» и в сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес». Все подробности о релизе читателям сообщат в августе.
Напомним, предыдущий роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» вышел 27 августа 2020 года. Главной героиней книги стала 30-летняя Саша, которая отправляется в путешествие по Индии, где ей открывается тайна возникновения реальности. Критики отмечали неожиданный для Пелевина профеминистский пафос произведения и осмысление пандемии коронавируса.
С 2010 года Виктор Пелевин публикует по книге в год. В каждую новую работу он вписывает отражение изменений в обществе и самых громких событий — от пожаров до террористических актов, от развития технологий до третьей волны феминизма.
Пелевин публикуется с 1989 года. В числе самых известных его текстов — романы «Омон Ра», «Жизнь насекомых» и «Чапаев и Пустота», написанные в 1990-е. Лауреат премии Андрея Белого за роман «iPhuck 10», «Национального бестселлера» за роман «ДПП NN» и призер «Большой книги» за роман «Empire V». В 2021 году Пелевин выпустит свой 17-й по счету роман.