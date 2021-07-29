Новую книгу Пелевина начнут продавать 26 августа — сверяйте календарь

В конце августа в продажу поступит новый роман Виктора Пелевина — писателя, по которому можно сверять календарь. Название и аннотация станут известны позже, сообщили в «Эксмо». Точная дата выхода книги — 26 августа.



Роман появится одновременно в «бумажной» версии от «Эксмо» и в сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес». Все подробности о релизе читателям сообщат в августе.



Напомним, предыдущий роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» вышел 27 августа 2020 года. Главной героиней книги стала 30-летняя Саша, которая отправляется в путешествие по Индии, где ей открывается тайна возникновения реальности. Критики отмечали неожиданный для Пелевина профеминистский пафос произведения и осмысление пандемии коронавируса.

