Спин-офф «Как я встретил вашу маму» расскажет об эпохе дейтинга

Как 10 августа пишет Deadline , шоу будет состоять из 10 эпизодов. Героиня актрисы Хилари Дафф («История Золушки») расскажет своему ребёнку о том, как она познакомилась с его отцом «в эпоху дейтинг-приложений и безграничных возможностей». Франсия Райса («Втайне от родителей») исполнит роль её подруги и соседки — талантливого стилиста Валентины, которая отправилась на неделю моды в Лондон и познакомилась там с аристократом. В британца Чарли перевоплотится Том Эйнсли («Члены королевской семьи»).

Стали известны подробности нового ситкома «Как я встретила вашего папу». История от продюсеров Картера Бэйса и Крейга Томаса станет продолжением сериала «Как я встретил вашу маму», созданного их творческим союзом.

Режиссёром истории назначена Памела Фрайман, работавшая над оригинальным проектом.



Комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» выходил с 2005 по 2014 год. За это время он получил шесть премий Emmy, был номинирован на «Золотой глобус». По сюжету, главный герой Тед Мосби в исполнении Джоша Рэднора рассказывает своим детям смешные истории о своей молодости и друзьях.



Точная дата релиза нового проекта пока что не сообщается. Премьера пройдёт в сетевом кинотеатре Hulu.

