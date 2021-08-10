Булановой откажут в регистрации на выборы в петербургский ЗакС. 17 процентов её подписей забраковали

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 10 августа, на рабочей группе территориальной избирательной комиссии номер 17 выяснилось, что подписи Булановой собирались в разных районах города, хотя должны были на территории округа, кроме того, часть самих автографов невозможно идентифицировать. «Безобразная работа сборщиков», — заявили представители избирательной комиссии, комментируя сданные Булановой документы.



Всего в числе проверяемых подписей 234 автографа избирателей (17 процентов) были признаны недействительными.