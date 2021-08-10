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Булановой откажут в регистрации на выборы в петербургский ЗакС. 17 процентов её подписей забраковали

Татьяне Булановой откажут в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Она собиралась баллотироваться от партии «Родина» на выборы в 7-м округе в Калининском районе города.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 10 августа, на рабочей группе территориальной избирательной комиссии номер 17 выяснилось, что подписи Булановой собирались в разных районах города, хотя должны были на территории округа, кроме того, часть самих автографов невозможно идентифицировать. «Безобразная работа сборщиков», — заявили представители избирательной комиссии, комментируя сданные Булановой документы.

Всего в числе проверяемых подписей 234 автографа избирателей (17 процентов) были признаны недействительными.

Предполагается, что в ближайшее время избирательная комиссия проголосует за отказ Булановой на выборах.

В выходные певица записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором заявила, что чиновники запрещают ее коллегам распространять политическую агитацию. Видеообращение Булановой накануне транслировали соцсети и СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он поддерживает избирательную кампанию кандидатов партии «Родина» в Петербурге.

В ответ глава ЦИК раскритиковала выборы в Петербурге и возложила ответственность за это на губернатора Александра Беглова. Также Памфилова заявила, что направит проверку в Петербург.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

viking
сколько можно уже?! артисты спортсмены клоуны в депутаты президенты! что им не сидится на своём месте?!!!
265961685
роялти от песенок кончились или рекламы "ленремонта" не хватает?
разведёнка, да с 2мя (кажется) прицепами, да уж, расходы....
f0ntan
Все равно она бы выборы со своей микро-партией не прошла, даже если бы ей в регистрации не отказали. Поэтому свою цель она выполнила. Ее цель была не победа в выборах, а напоминание о себе самой, которую уже забыли, хайп, пиар. Она же артистка
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