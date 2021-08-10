Пока под Петербургом вёдрами собирают белые, в городе после проливных дождей тоже есть, на что посмотреть. Впрочем, именно этим лучше и ограничиться, несмотря на то, что некоторые из находок съедобны.
Грибы в центре Петербурга заметил корреспондент «Фонтанки» 9 августа. В саду Зимнего дворца, в Александровском саду и на Марсовом поле нашлись шампиньоны, и только ими выбор не ограничился.
Всмотревшись в фото-улов, опытные грибники признали сыроежки и паутинник. Шампиньоны, судя по пластинам на шляпке — возрастные. На обеденном столе им не место. В этом любители «тихой охоты» единодушны: грибы в черте города, а особенно в загазованном центре, лучше не собирать. Кроме того, паутинники могут быть ядовиты, да и шампиньоны съедобны не все.
За самыми ценными находками — белыми грибами — рекомендуют отправляться в Тихвинский район Ленобласти. Там в последние дни ставят рекорд за рекордом. А перед этим можно освежить свои знания о съедобном и несъедобном.