Пока под Петербургом вёдрами собирают белые, в городе после проливных дождей тоже есть, на что посмотреть. Впрочем, именно этим лучше и ограничиться, несмотря на то, что некоторые из находок съедобны.



Грибы в центре Петербурга заметил корреспондент «Фонтанки» 9 августа. В саду Зимнего дворца, в Александровском саду и на Марсовом поле нашлись шампиньоны, и только ими выбор не ограничился.