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После дождя в центре Петербурга полезли шампиньоны и сыроежки. Посмотрите, что можно найти, не уезжая из города

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Пока под Петербургом вёдрами собирают белые, в городе после проливных дождей тоже есть, на что посмотреть. Впрочем, именно этим лучше и ограничиться, несмотря на то, что некоторые из находок съедобны.

Грибы в центре Петербурга заметил корреспондент «Фонтанки» 9 августа. В саду Зимнего дворца, в Александровском саду и на Марсовом поле нашлись шампиньоны, и только ими выбор не ограничился.

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Всмотревшись в фото-улов, опытные грибники признали сыроежки и паутинник. Шампиньоны, судя по пластинам на шляпке — возрастные. На обеденном столе им не место. В этом любители «тихой охоты» единодушны: грибы в черте города, а особенно в загазованном центре, лучше не собирать. Кроме того, паутинники могут быть ядовиты, да и шампиньоны съедобны не все.

За самыми ценными находками — белыми грибами — рекомендуют отправляться в Тихвинский район Ленобласти. Там в последние дни ставят рекорд за рекордом. А перед этим можно освежить свои знания о съедобном и несъедобном.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

266081655
Найти-то можно.... Только вот кушать нежелательно.....
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