Избирательный округ № 15 в Петербурге, расположенный в границах трёх районов на юге города, — самый неудобный для выборов. Несмотря на это, за мандат депутата Законодательного собрания города в нём борются между собой двое действующих парламентариев и двое единороссов. Одного из них — главу исполкома Общероссийского народного фронта Владимира Путина — чуть не сняли с выборов. «Фонтанка» побывала на заседании районного избиркома, где сначала хотели отказать в регистрации единороссу, а потом передумали.

«Яна Юрьевна, камеру надо включить, а микрофон выключить, если вы не собираетесь ничего говорить», — инструктировал председатель территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района Петербурга Михаил Левин своих коллег по избиркому. Заседание проводили в выходной день по видеосвязи, поэтому некоторых членов комиссии, в том числе работающих в бюджетных учреждениях, пришлось отрывать от дачи и огорода. Поводом для собрания избиркома в воскресенье стала регистрация на выборах в Законодательное собрание города двух кандидатов. Одному из них ещё несколько дней назад собирались отказать в участии в выборах. В этом не было бы ничего необычного, не будь он кандидатом от «Единой России». Причиной для отказа кандидату, выдвинутому партией власти, главе исполкома Общероссийского народного фронта Андрею Рябоконю должно было стать отсутствие справки о зарегистрированной на несовершеннолетних детей недвижимости. Дети кандидата родились за границей (эту информацию он сам подтвердил «Фонтанке»), впрочем, никакой собственности ни там, ни на территории РФ у них нет. Об этом Рябоконь, по его словам, сразу и сообщил избирательной комиссии, когда подавал документы. Но уже спустя несколько дней выяснилось, что документального подтверждения этим данным не нашлось.

«Я подавал документы в пятницу, 30 июля. Заняло у меня это несколько часов. На первом этаже в избирательную комиссию сидела очередь из молодых людей в спортивных костюмах. Всем им почему-то надо было туда же, куда и мне. За пару часов очередь не уменьшилась, все её участники читали газеты», — говорит глава ОНФ. Картина ему напомнила муниципальные выборы прошлых лет: в некоторых муниципалитетах специально организовывали искусственные очереди, чтобы не дать кандидатам подать документы. Просидев в очереди какое-то время, Рябоконь поднялся на второй этаж в кабинет главы избиркома и попросил его принять документы. «Пока я сдавал бумаги, в кабинет несколько раз заходил бывший депутат Законодательного собрания Александр Салаев и пытался что-то выяснить, отвлекая председателя избиркома», — добавляет Рябоконь. Здесь нужно остановиться для того, чтобы рассказать, кто такой Александр Салаев. В его официальной биографии говорится, что он уроженец Колпинского района Петербурга. В 90-е открыл частное предприятие и возглавил универсам «Диана». Затем открыл благотворительный фонд «Салаев». С середины 90-х начал политическую карьеру в тогда ещё предшественнике «Единой России», а затем и в ней самой. В середине 2000-х он уже дослужился до должности заместителя секретаря политсовета партии. В 2007 и 2011 избирался в депутаты Законодательного собрания.

Жители города Колпино помнят Салаева ещё под другим именем: он сменил популярное азербайджанское Саид на простое русское Александр. Менял паспортные данные не только он. На колпинских форумах вспоминают, как в начале 2000-х на муниципальные выборы неожиданно заявились несколько человек с фамилией Салаев. В каждом избирательном округе было по Салаеву. Впрочем, судя по итогам выборов в муниципалитетах Колпино, группе однофамильцев единоросса победы смена фамилии не принесла. Выборы 2011 года в Законодательное собрание для Салаева вышли скандальными: «Новая газета» писала о студентах, которые заявили, что голосовали за будущего депутата по несколько раз, но оплаты не получили, сам он опровергал это. Сразу после избрания спикером городского парламента Вячеслава Макарова колпинский единоросс утратил интерес к политике и перестал ходить на заседания, и, судя по всему, уехал в Испанию — незадекларированную недвижимость в Аликанто у него нашли журналисты. В 2013 году получивший прозвище «прогульщик» депутат сложил мандат.



Вновь о петербургской политике он вспомнил в 2021 году, когда стало известно об уходе Вячеслава Макарова с поста спикера петербургского парламента в Государственную думу. В конце весны-начале лета на территории 15 округа, расположенного в границах Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов, начали появляться самодельные плакаты, прикрученные к столбам с изображением Салаева и лозунгом «Дела сильнее слов». После объявления выборов экс-депутат подал документы на участие в них в качестве самовыдвиженца, оставшись незамеченным жителями района собрал около 5 тысяч подписей (сам он утверждает, что на улицах стояли около 20 пикетов) и одним из первых в городе получил статус зарегистрированного кандидата. По словам Рябоконя (сам он, кстати, до перехода на работу в ОНФ работал в аппарате уполномоченного по правам ребенка, до этого был депутатом областного Мурино, а в начале карьеры даже успел поработать у своего нынешнего политического оппонента), Салаев не только внимательно следил за тем, как он подаёт документы, но ещё и пришёл на рабочую группу, где их рассматривали. Там-то глава избиркома Михаил Левин и сделал вывод, что в комплекте не хватает справки о недвижимости детей, и проголосовал за то, чтобы предложить избирательной комиссии отказать выдвинутому от «Единой России» кандидату в регистрации.

Через несколько дней, впрочем, решение он поменял. Знакомые с ситуацией в округе считают, что повлияли на это звонки от руководителей ОНФ в Москве. Левин же утверждает, что дело в том, что спустя три дня кандидат Рябоконь донёс необходимые справки. На воскресном заседании избиркома пришлось несколько раз объявлять перерыв: разъехавшихся по дачам членов комиссии никак не могли собрать вместе. Наконец Левин предложил всё-таки зарегистрировать Рябоконя. В ответ на вопрос присутствующего на заседании члена горизбиркома Алексея Березина, на каком основании, ведь есть практика, свидетельствующая о том, что доносить эти документы нельзя, отрезал: «На основании закона». Ни статьи, ни пункта закона Левин не назвал. За регистрацию Рябоконя проголосовали 8 человек, против были трое — из «Справедливой России», КПРФ и «Партии Роста». Как сообщил «Фонтанке» Александр Салаев, принятое решение районного избиркома он обжаловать не собирается — не до того. На работу избирательной комиссии он действительно жаловался и был на рабочей группе по этому поводу — кандидату не понравилось, что ему пришлось стоять в очереди в избирком, тогда как Рябоконю открыли отдельное окно для подачи документов. «Последние годы я действительно жил в другой стране, там ничем не занимался, бизнеса у меня там нет. В Петербург решил вернуться из-за прихода к власти губернатора Александра Беглова. Что же до моего посещения заседаний, про один-два визита — это неверный подсчёт, я был в командировках, на сайтах есть информация о моём голосовании, но могу сказать, что такого, конечно, не повторится», — добавил он.