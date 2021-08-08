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В США ведущий-антипрививочник перед смертью от коронавируса призвал друзей вакцинироваться

Радиоведущий-антипрививочник из Флориды Дик Фаррел умер от коронавируса. Об этом 8 августа пишет Daily Beast.

Фаррел называл главного инфекциониста страны «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом», а вакцины считал «мошенничеством». Про вирус ведущий говорил, что он является «выдумкой» демократов, чтобы одурачить республиканцев. Однако три недели назад журналист попал в больницу с диагнозом COVID-19 и после этого резко поменял свое мнение.

Как сообщил его друг Ли Хейр, он решил привиться после смерти Фаррела. «Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться», — сказал Хейр.

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Комментарии (24)

lenaF
Что-то они косяком пошли. Пару дней назад Марко Де Велья в Майами от ковида умер в интенсивной терапии. Там тоже полный набор был — и "это просто грипп", и "заговор фармацевтических компаний", и "вакцина вас убьёт". Талантливый мужик был, за 2 недели сгорел — на кого теперь все антиваксеры штата Флорида (и всея Америки) молиться будут, даже и не знаю. Свято место, конечно, пусто не бывает, но с таким размахом, как он, надо еще уметь работать.
266129085
слабак
266087550
Уже не знают что бы еще выдумать, чтобы заставить людей пойти на прививку)) А вот фиг!
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