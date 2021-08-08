В США ведущий-антипрививочник перед смертью от коронавируса призвал друзей вакцинироваться

Радиоведущий-антипрививочник из Флориды Дик Фаррел умер от коронавируса. Об этом 8 августа пишет Daily Beast.



Фаррел называл главного инфекциониста страны «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом», а вакцины считал «мошенничеством». Про вирус ведущий говорил, что он является «выдумкой» демократов, чтобы одурачить республиканцев. Однако три недели назад журналист попал в больницу с диагнозом COVID-19 и после этого резко поменял свое мнение.



Как сообщил его друг Ли Хейр, он решил привиться после смерти Фаррела. «Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться», — сказал Хейр.

