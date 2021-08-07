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Крошечная летучая мышь прилетела из Лондона в псковскую деревню и была убита кошкой

Рекордный полет летучей мыши закончился трагедией. Из Великобритании она прилетела в Псковскую область и попалась в кошачьи лапы.

О том, как закончилась история наблюдения за лесным нетопырем, 7 августа рассказывает BBC. Мышь размером с человеческий палец нашли в деревне Мольгино. Она была ранена после встречи с кошкой. Местные жители отнесли нетопыря к ветеринарам, но они оказались бессильны, и животное погибло.

Во время осмотра врачи заметили на ней кольцо лондонского зоопарка. Оказалось, что метку на нее поставили еще в 2016 году. Крошечная самка 7 лет прожила в дикой природе и преодолела расстояние в 2018 километров — это рекорд для наблюдателей из Великобритании.

Нетопыри весят около 8 граммов, их длина не превышает 4–5 см. Встречаются эти мыши и в Европе, и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. В отличие от сородичей, они отдыхают сидя, а не вниз головой.

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Комментарии (4)

266081655
Прибыть в Россию, чтобы умереть.... Символично.....
Nikolay Kuzetsov
Помнится, не так давно в Китае такая же симпатюля встретилась с панголином...
yar_5e4cc335310b6
Не туда мышь полетела.
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