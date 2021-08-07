Рекордный полет летучей мыши закончился трагедией. Из Великобритании она прилетела в Псковскую область и попалась в кошачьи лапы.
О том, как закончилась история наблюдения за лесным нетопырем, 7 августа рассказывает BBC. Мышь размером с человеческий палец нашли в деревне Мольгино. Она была ранена после встречи с кошкой. Местные жители отнесли нетопыря к ветеринарам, но они оказались бессильны, и животное погибло.
Bat killed by cat after record 1,200-mile journey https://t.co/eq87GkS5Jj— BBC News (World) (@BBCWorld) August 7, 2021
Во время осмотра врачи заметили на ней кольцо лондонского зоопарка. Оказалось, что метку на нее поставили еще в 2016 году. Крошечная самка 7 лет прожила в дикой природе и преодолела расстояние в 2018 километров — это рекорд для наблюдателей из Великобритании.
Нетопыри весят около 8 граммов, их длина не превышает 4–5 см. Встречаются эти мыши и в Европе, и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. В отличие от сородичей, они отдыхают сидя, а не вниз головой.