Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Об этом 7 августа сообщается на сайте соревнований.
🥇 ЭТО ЗОЛОТО! МАРИЯ, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!❤— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 7, 2021
⬆ Она так долго к нему шла — и вот оно заслуженно достается ей. С победой!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/xJgvg4Qcoh
Трёхкратная чемпионка мира показала лучший результат в 2,04 метра. Второе место у представительницы Австралии — Николы Макдермотт, а замыкает тройку украинка Ярослава Могучих.
После победы Ласицкене у России уже 20 золотых медалей, что позволило стране подняться на четвертое место в командном зачете. Сегодня российские синхронистки завоевали для нашей сборной 18-е золото в командных соревнованиях на Олимпиаде, а борец Абдулрашид Садулаев завоевал 19-ю награду высшей пробы.