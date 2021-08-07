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Ласицкене стала чемпионкой Олимпиды по прыжкам в высоту. Россия поднялась на четвертое место в командном зачете

Мария Ласицкене принесла России 20-е золото Олимпиады

Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Об этом 7 августа сообщается на сайте соревнований.

Трёхкратная чемпионка мира показала лучший результат в 2,04 метра. Второе место у представительницы Австралии — Николы Макдермотт, а замыкает тройку украинка Ярослава Могучих.

После победы Ласицкене у России уже 20 золотых медалей, что позволило стране подняться на четвертое место в командном зачете. Сегодня российские синхронистки завоевали для нашей сборной 18-е золото в командных соревнованиях на Олимпиаде, а борец Абдулрашид Садулаев завоевал 19-ю награду высшей пробы.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Всего 10 наших легкоатлетов допустили к играм и золото Ласицкене это по-настоящему круто. Мария не дрогнула после двух неудачных попыток на 196см, взяла в итоге 204см и вчистую переиграла мощные украинский (3) и австралийский (2) коллективы прыгуний.
Браво!
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